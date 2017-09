Hari Ini, Raisa Dan Hamish Daud Menikah, Ternyata Begini Awal Cerita Cinta Keduanya

BANGKAPOS.COM--Raisa dan Hamish Daud akan menikah, Minggu (3/9/2017).

Rencananya meraka akan melangsungkan akad nikah di Mid Plaza, Jakarta Pusat.

Akan tetapi, awal kisah cinta Raisa dan Hamish masih banyak yang belum tahu.

Pasalnya, sebelum dengan Hamish, Raisa berpacaran dengan Keenan Pearce.

Sedangkan Hamish juga masih sama Nadine Chandrawinata.

Ternyata, kisah cinta mereka ini berawal di kota Yogyakarta.

Saat itu Hamish ketahuan menghadiri konser Raisa di Yogyakarta pada Oktober 2016.

Dari situ kedekatan mereka berdua mulai terjalin.

Ditambah lagi, kedekatan mereka muali rekat semenjak keduanya saling mengomentari postingan foto instagram masing-masing.

Foto Raisa dan Hamish sedang makan siang bersama dan menulis caption 'Lunch date with this one'.

Lambat laun, keduanya berani membuka diri tentang hubungan mereka.

Muncul beberapa potret kebersamaan Raisa dan Hamish di Instagram.