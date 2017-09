Kisah Cinta Raisa-Hamish, Berawal dari Nonton Konser, Foto Kemesraan di Instagram Hingga Janji Ini

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Kisah cinta Raisa Hamish Daud hingga Sehari menjelang pernikahannya yang berlangsung hari ini, Minggu (3/9/2017), ternyata tidak banyak yang mengetahui kapan pastinya mereka mulai berpacaran.

Keduanya begitu pandai melindungi kisah cinta keduanya dari publik.

Diketahui, hubungan spesial di antara keduanya kali pertama tercium saat foto Hamish sedang menghadiri konser Raisa di Yogyakarta, pada Oktober 2016 beredar di dunia maya.

Sontak orang pun bertanya-tanya, ada hubungan apa antara Raisa dan Hamish.

Pasalnya, kala itu Raisa baru putus dari Keenan Pearce dan Hamish tengah digosipkan berpacaran dengan aktris Nadine Chandrawinata.

Kabar kedekatan Raisa dan Hamish kian santer terdengar. Terlebih, keduanya juga tampak sering saling meninggalkan komentar pada foto Instagram masing-masing.

"Happy to see you so peaceful. Can't wait," tulis Raisa pada foto Hamish yang sedang menjalani umrah tahun lalu.