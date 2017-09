Sebelum Nikah dengan Hamish, Raisa Ternyata Pernah Mau Cium Eks Pemain Timnas Indonesia Ini

BANGKAPOS.COM - Pernikahan penyanyi cantik Raisa Andriana dengan Hamish Daud pastilah membuat banyak penggemarnya, terutama laki-laki, "patah hati" yang begitu dalam.

Publik dunia maya baru saja diramaikan dengan tagar #HariPatahHatiNasional karena pernikahan Raisa dengan Hamish Daud.

Baca: Pose Raisa dan Hamish Daud Beginian di Ranjang Bikin Warganet Berpikir Macam-macam

Kini giliran pemain sepak bola Ahmad Bustomi ikut terkena imbas dari kabar yang membuat "patah hati" penggemar penyanyi cantik itu.

Gelandang Arema FC berusia 32 tahun yang pernah membela Timnas Indonesia itu mendadak menjadi perbincangan di dunia maya setelah ada netizen yang melakukan aksi kepo atau stalking di akun Twitter pribadi Raisa.

Ahmad Bustomi (tengah) berswafoto dengan Bima Sakti, Kurniawan Dwi Yulianto, dan Ponaryo Astaman.(INSTAGRAM.COM/BUSTOMI19)

Dalam aktivitas stalking itu, netizen menemukan sebuah tweet Raisa yang mengundang iri pembaca.

Tak cium koe masssss @Bustomi_12," tulis raisa pada tahun 2010 silam.

Lantas tweet yang sudah jampir tujuh tahun itu pun kembali muncul ke permukaan dan membuat netizen mengeluarkan komentar-komentar beragam, seperti berikut:

Akun @yoichipratama menulis, "Aku ya mau, jangan mas Tomi aja."

Jika dilihat dari waktunya, akun @yuniorfauzi adalah yang pertama kali menulis komentar di tweet Raisa setelah hampir tujuh tahun itu, hingga akhirnya muncul ke permukaan dan mengundang netizen lain untuk ikut memberikan komentar.

Seperti diketahui, Raisa Andriana telah melakukan resepsi pernikahan dengan Hamish Daud, Minggu (3/9/2017), di MidPlaza, kawasan Sudirman, Jakarta Pusat.

Prosesi akad nikah dilaksanakan sekitar pukul 09.00 WIB.

RAISA ANDRIANALahir: Jakarta, 6 Juni 1990 (27)Jenis Musik: Pop, R&B, jazz, soulPekerjaan: Penyanyi, aktrisInstrumen: PianoTahun Aktif: 2008–sekarangSuami:Hamish DaudMenikah: 3 September 2017Orang Tua: Ria Mariaty, Allan N RachmanSaudara: Rinaldi NurpratamaFilm: 7 Misi Rahasia SophieAlbum: Handmade, Heart To Heart, Raisa, The Best of Raisa