Sosok Ganteng di Pernikahan Raisa-Hamish Ini Jadi Sorotan Netizen

BANGKAPOS.COM - Pernikahan Raisa Andriana & Hamish Daud selesai di gelar, Minggu (3/9/2017).

Prosesi sakral itu telah menyatukan dua jiwa yang dilanda kasmaran.

Meski banyak yang patah hati, ikatan suci ini didoakan untuh selamanya.

Di tengah prosesi mewah itu, ada sosok yang mencuri perhatian.



Pria ini rupanya bikin netizen meleleh.

Mungkin saja ini obat sakit hati kaum hawa karena ditinggal Hamish Daud.

Pria ini diperkenalkan melalui akun @thebridestory.

Fotonya menyempil di antara foto eklusif pernikahan Raisa - Hamish.

Dia bernama Imam Wibowo.

instagram.com/thebridestory

"Shoutout for our master of ceremony of the night @imam_wibowo of @mcm_indonesia."

Kontan saja, foto itu dikomentari netizen beragam persepsi.

"He is master ceremony, like me at the past, in small ceremony,"tulis akun @ekymriz.

"Mirip briyan boy sumpah," tulis akun @meutiafauzia.

"Semoga cepet nyusul ya Mas Imam @imam_wibowo," tulis akun @chubycheek.

Lho, benarkah masih single?

Ada juga yang terang terangan memuji parasnya.

"Ganteng banget abang!!! Ampuuun @imam_wibowo," tulis akun @qebsky.

Nah, berikut 10 foto Imam Wibowo, diambil dari akun Instagram miliknya.