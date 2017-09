Suami Diduga Tega Habisi PNS Cantik Gara-gara Sikapnya

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Jajaran Kepolisian telah menangkap pria berinisial AM di Tanjung Buntung, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (3/9/2017) malam.

Ia diduga sudah membunuh istrinya sendiri yang bekerja sebagai Pegawai Diklat Badan Narkotika Nasional (BNN), Indria Kameswari (30).

Indria ditemukan tewas dikontrakannya di Perumahan River Valley, Cijeruk, Bogor, Jumat (2/9/2017) pagi.





Pembunuhan tersebut terjadi diduga karena AM, sang suami, stres menghadapi sikap Indria yang belakangan ini dinilainya sangat arogan.

Sebelum pembunuhan terjadi, AM sempat mengirim sejumlah rekaman kepada anggota keluarganya atau kakak-kakakknya.

"Dalam rekaman itu, 'Lo memang ngga pantes sama gue, lo cocoknya sama pejabat' itu omongannya si Pak Haji (AM). Istrinya juga, mengatakan yang demikian kalau memang cocoknya pasangannya itu pejabat. Jadi memang istrinya sering intimidasi si Pak Haji," kata seorang tetangga orangtua AM berinisial SM (59) di kediaman orangtua AM, Senin (4/9/2017).

SM mengatakan, AM tak mungkin melakukan pembunuhan terhadap istrinya tersebut jika isterinya tak bersikap arogan setiap hari.

"Ya diintimidasi melulu sama istrinya. Asal tau saja, ada anggota keluarga Pak Haji bilang ke saya kalau Pak Haji ini stres sama sikap si istri saat ini. Sebab, ada tanah dan rumah itu dijual karena desakan sang istri," tuturnya.

Lanjut dia, keluarga sempat meminta AM menceraikan istrinya.

Namun, kemungkinan karena AM masih cinta terhadap sang istri, desakan tersebut tak pernah dilakukan.

"Intinya, dasarnya si Pak Haji ini sangat baik. Nggak mungkin ya, dia melakukan itu terhadap istrinya jika istri Pak Haji sikapnya nggak arogan begitu," kata SM.

