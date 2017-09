VIDEO: Bandara Depati Amir Siapkan Mesin Check In Penumpang

Laporan Wartawan Bangka Pos, Agus Nuryadhyn

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sejak beroperasi Januari 2017, Bandara Depati Amir Bangka baru sudah menyiapkan dua mesin untuk melakukan check in.

Dengan dua mesin check in (self Checkin) penumpang dapat melakukan check ini tanpa ke counter airline.

Dua mesin check ini berada di sebelah kiri, setelah penumpang melewati pintu X-ray di Bandara Depati Amir.

General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Depati Amir Dwi Ananda Wicaksana menjelaskan mesin chek in dapat dipergunakan bagi penumpang yang hanya membawa bagasi cabin.

Mesin ini sudah bisa digunakan bagi penumpang Sriwijaya Air, NAM Air dan Citilink.

"Self check in dapat dipergunakan bagi penumpang yang tidak membawa bagasi besar, tapi hanya bagasi cabin. dengan mesin check in, penumpang tidak perlu mengantri di counter check in," jelas Dwi Ananda Wicaksana, Senin (4/9/2017).

Penumpang bisa langsung print out boarding pass di mesin Self Checkin.

Ke depan, kata GM semua airline akan diintegrasikan ke mesin check ini bagi penumpang tanpa bagasi besar dan langsung dapat boarding pass.