Didit Minta Pengajuan Dana Rakernas HNSI Proposalnya Harus Jelas

Laporan Wartawan Bangka Pos, Hendra

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya mengungkapkan alasannya tak menyetujui anggaran Rakernas HNSI di Bangka Belitung.

Didit menilai anggaran yang diajukan oleh Pemprov Babel tidak jelas peruntukannya. Karenanya anggaran tersebut tak disetujui dan dikhawatirkan terjadi kesalahan.

“Soal HNSI itu harus ada proposalnya. Dan Proposal itu harus jelas, harus by name by adress. Kita sudah sarankan ke gubernur agar OPD pahami juga aturanya,” kata Didit, Selasa (5/9/2017).

Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi pun memahami apa yang diputuskan oleh DPRD Babel. Kegiatan rakernas HNSI tersebut tidak bisa menggunakan anggaran APBD.

“Tapi ada kegiatan lain dari munas, pemerintah bisa turut andil seperti rembuk nelayan,” kata Erzaldi.(*)