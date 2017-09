Perdana, Kontes Lohan Memperebutkan Piala Gubernur

Laporan wartawan Bangka Pos, Ardhina Trisila Sakti

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Forum Pecinta Lohan Bangka Belitung (FLP-Babel) akan menggelar Kontes Lohan mulai 8-10 September 2017 di pusat perbelanjaan Bangka Trade Centre (BTC) Pangkalpinang.

Acara ini untuk pertama kalinya didukung oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Piala Gubernur yang akan menjadi rebutan peserta Kontes Lohan.

Ketua Forum Pecinta Lohan Bangka Belitung, Usman Rahim mengatakan hinga pendaftaran dibuka 10-30 Agustus 2017.

Dari kuota 120 teng yang disediakan, sudah ada 90 peserta yang mendaftar Kontes Lohan.

Sebanyak 60 persen peserta berasal dari Bangka Belitung, sementara 40 persen peserta berasal dari Pulau Bangka yang tinggal di luar daerah.

"Sebenarnya kita sudah tiga kali ngadain kontes mini. Kontes keempat ini pertama kalinya didukung oleh pemerintah daerah. Tujuannya kita pengen Lohan ini bisa menarik pariwisata. Kontestan kita gak hanya Babel aja tapi banyak dari luar seperti tim-tim dari Palembang dan Jakarta," ujar Usmah Rahim saat dihubungi Bangka Pos, Selasa (5/9).

Terdapat beberapa kategori Kontes Lohan yang diperlombakan seperti Lohan tipe Modern A. Chencu B, Chencu C, Ching Hwa B , Ching Hwa C, Klasik, Free Marking B, Free Marking C, Golden Base dan Bonsai.

Acara yang terselenggara selama tiga hari ini akan dimulai dengan pengukuran ikan sesuai kelasnya di hari pertama.

Hari kedua diisi dengan kegiatan penjurian dan penentuan lima besar pemenang kontes Lohan, dilanjutkan dengan pengumuman pemenang di hari terakhir.