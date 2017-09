Alissa Wahid Diejek 'Anak Si Buta', Gus Mus Ikut Bela Putri Sulung Gus Dur

BANGKAPOS.COM - Alissa Wahid, putri sulung presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) baru saja mengalami hal kurang menyenangkan.

Ia mendapatkan sreencapture bernada ejekan yang menyebutnya 'anak si buta'.

Mendapatkan kiriman itu, Alissa tampak menyikapinya dengan sabar dan justru mengunggah screencapture itu di akun Twitter miliknya pada Selasa (5/9/2017).





"Yes I am and proud of it," tulisnya saat mengunggah screencap itu.

Tak butuh waktu lama, tweet itupun mendapat banyak tanggapan.

Sejak diunggah, postingan itu telah di retweets lebih dari 3,5 ribu kali pada Rabu (6/9/2017) malam.

Netizen ramai-ramai memberikan dukungan dan pujian kepada Alissa yang menyikapi hinaan tersebut dengan kepala dingin.



Tak hanya sahabat dan follower, namun tokoh agama Mustofa Bisri atau Gus Mus juga tampak memberikan dukungan untuk Alissa.

"Tak ada yang bisa menyakiti anakku Alissa Wahid. Apalagi hanya pecundang yang sakit jiwa. Dia adalah puteri Gus Dur yang perkasa," kata Gus Mus kepada Alissa di Twitter.

Namun tanggapan Gus Mus tersebut masih ada yang menyinyiri.

Salah satu netizen meminta Gus Mus untuk tidak menjadi tameng namun menjadi penilai.

Akun @BudiNafa itu menuliskan sosok bapak harus menjadi panutan.

Melihat komentar itu, Gus Mus kembali memberikan balasan.

Aksi hinaan terhadap Alissa itu diduga dipicu kicauan putri sulung Gus Dur itu tentang konflik Rohingya. (*)