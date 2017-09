Astaga, Putri Sulung Prisiden RI ke-4, Alissa Wahid Diejek 'Anak Si Buta', Begini Komentar Netizen

BANGKAPOS.COM -- Alissa Wahid, putri sulung presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) baru saja mengalami hal kurang menyenangkan.

Ia mendapatkan sreencapture bernada ejekan yang menyebutnya 'anak si buta'.

Mendapatkan kiriman itu, Alissa tampak menyikapinya dengan sabar dan justru mengunggah screencapture itu di akun Twitter miliknya pada Selasa (5/9/2017).

"Yes I am and proud of it," tulisnya saat mengunggah screencap itu.

Tak butuh waktu lama, tweet itupun mendapat banyak tanggapan.

Sejak diunggah, postingan itu telah di retweets lebih dari 3,5 ribu kali pada Rabu (6/9/2017) malam.