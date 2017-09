Pria Ini Bagaikan Mimpi Buruk Saat Dikirimi Foto Rambut Botak Pacarnya

BANGKAPOS.COM -- Apakah kamu termasuk seseorang yang suka mendiskusikan segala sesuatu bersama pasangan?

Bagaimana dengan model potongan rambut yang kamu pilih, juga termasuk?

Bagi sebagian pasangan, saling meminta persetujuan model rambut sudah jadi kebiasaan.

Namun bagi sebagian yang lainnya, model rambut bukanlah hal yang penting untuk didiskusikan.



Tapi, bagaimana jika potongan rambut yang dipilih benar-benar dianggap tidak wajar?

Seorang gadis bernama Amanda membuat bingung kekasihnya karena potongan rambut yang dipilih.

Dilansir dari Bored Panda, Amanda memutuskan untuk mengirimkan foto dirinya dengan potongan terbaru, potongan rambut dengan botak pada bagian tengah.

Sang pacar pun dibuat tak habis pikir dengan kelakuan Amanda.

"What the f*ck did you do?!?!!????"

"Rambutmu lebih baik jika tidak dipotong, aku bersumpah pada Tuhan"