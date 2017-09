Prostitusi Online Incar Bangka Belitung, Gadis ABG Buka Praktik Sabtu Minggu

BANGKAPOS.COM - Prostitusi online tampaknya mulai terang-terangan mengincar pasar Bangka Belitung.

Hal ini diketahui dalam sebuah penelusuran Pos Belitung terkait kata kunci Belitung di media sosial twitter, Rabu (6/9/2017) siang.

Ketika kata kunci itu diketikkan pada kolom pencarian, maka akan muncul beragam postingan yang terkait dengan Belitung.

Dari sekian banyak postingan, ternyata ada sejumlah postingan bertema prostitusi online menggunakan tanda pagar Bangka Belitung.

Namun semua akun tersebut ternyata bagian dari promosi dari akun @FiraJkt19 yang mengusung nama Fira.

Dalam bio akun tersebut tertera informasi sebagai berikut :

Available PANGKAL PINANG | 19thn | Include Exclude & PRIVATE BOOKING | Wajib DP | R&R? Via DM or WA 0858****

DKI Jakarta, Indonesia

Joined August 2017

Berdasar informasi ini bisa diketahui bahwa si empunya akun berasal dari DKI Jakarta.

Ia berusia 19 tahun dan menawarkan jasa seks untuk areal Pangkal Pinang, ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.