Rumah Terbakar Hebat, Dua Anak Artis Nana Mirdad Nyaris Terpanggang

BANGKAPOS.COM - Rumah pasangan selebriti Tanah Air, Nana Mirdad, dan Andrew White, terbakar hebat, Selasa (06/09/2017).

Lewat Insta Story-nya yang juga dibagikan akun Lambe Turah, kakak Naysila Mirdaditu, mengaku bersyukur karena musibah tersebut sudah teratasi.

"Turut prihatin ya Mba Nana dan Babang Andre. Semoga Semua Baik-baik Saja," tulis akun Lambe Turah.

Tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Menurut Nana, kebakaran di rumah mereka terjadi di bagian dekat kamar sang buah hati.

Meski demikian, kedua buah hatinya, Sarah Deana White dan Jason Deandra White berhasil diselamatkan.

"Anak-anak tadi sedang tidur pulas dan kamar mereka sudah panas banget tapi mereka dilarikan keluar tepat waktu oleh mbak dirumah..

Im still in shock, tapi thanks utk kalian yg sudah hubungi aku nanya keadaanku dan anak2...Aku hanya bisa bersyukur karena pas di sebelah jendela ada gas air panas yang jaraknya cuma 1 meter dari api tapi tidak meledak," tulis anak pasangan Jamal Mirdad dan Lydia Kandau tersebut.

"The fire was there, pas di belakang kamar anak-anak. Alhasil mereka basahin rumah kita, semua basah, dalam juga basah, biar apinya nggak nyamber ke sini. Some tired, frustrated, get shocked. But you get keep smile the children ok, the dog ok, that's all matters," sambungnya seraya bersender ke bahu sang suami, Andrew White.

Kata kakak Naysla Mirdad tersebut kedua anaknya berhasil diselamatkan asisten rumah tangga.

"Aku bersyukur karena anak-anak tadi berhasil dilarikan Mbaknya yang ke dalam kamar karena melihat ada api, berhasil masuk di dalam sudah sangat panas, mereka masih pada tidur," ujarnya.

Remaja 90an pasti hafal dengan Nana Mirdad. Nama Putri sulung dari pasangan selebritis senior Lidya Kandau dan Jamal Mirdad ini mulai melejit kala membintangi sinetron berjudul Pernikahan Dini tahun 2001 silam.

Pada tahun 2006 lalu dirinya menjalin hubungan dengan aktor Andrew White dan memutuskan menikah pada 13 Mei 2006.

Kuat dugaan Nana Mirdad telah berbadan dua kala pernikahan tersebut dilaksanakan.

Setelah menikah baik Andrew White dan Nana Mirdad nampakannya sama-sama kompak untuk tak lagi sering muncul di televisi.

Hal ini terbukti kala keduanya memutuskan untuk pindah ke Pulau Dewata, Bali dan jarang tampil di layar kaca. (Tribun Timur)