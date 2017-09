Tagana Pangkalpinang Gelar Pelatihan Water Rescue

Laporan wartawan Bangka Pos, Zulkodri



BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Dalam rangka meningkatkan sekaligus menjaga kebugaran dan skill para anggotanya, Tagana Kota Pangkalpinang kembali mengelar pelatihan water rescue, yang akan digelar, Jumat ( 08/09/2017).

Kepala Dinsos PPPA Kota Pangkalpinang, yang juga pembina Tagana, Fitriyansyah mengatakan pelatihan Water rescue ini, meliputi teknikal skill, konseptual skill dan sosial skill ketika terjadi bencana.

" Kegiatan ini, untuk meningkatkan capacity building para tim relawan maupun URC Tagana, agar lebih sigap, cepat dan tepat saat terjadi bencana," ujarnya kepada bangkapos.com, Rabu (06/09/2017).

Selain melakukan pelatihan, lanjut Fitriyansyah, pagi harinya mereka akan melakukan bhakti sosial dengan membersihkan sampah di kawasan Pantai Pasir Padi yang akan dijadikan lokasi pelatihan.

" Kegiatan ini, untuk kembali menyegarkan ingatan maupun keterampilan para relawan. Apabila sewaktu-waktu terjadi bencana sudah siap sedia. Ada tiga prinsip Tagana, yakni one comand, one role, dan one korps. Apalagi, bencana sekarang ini, beragam macam tidak hanya banjir saja, tapi ada puting beliung, longsor dan sebagainya, makanya dengan kegiatan seperti ini, akan dapat meningkatkan skill para anggota Tagana, sekaligus memupuk kebersamaan antara sesama relawan," ucapnya.

Setelah pelatihan ini, lanjut Fitriyansyah pihak akan singkronkan dengan kegiatan BPBD "Bersuara" Bersih sungai dan muara.

" Nanti kita akan mendukung kegiatan BPBD "Bersuara" agar dapat meminimalisir bencana banjir," ucapnya.(*)