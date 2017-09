Wow, Vishal Singh Posting Foto 'Adegan' di Atas Ranjang, Netizen Malah Tanya Tidur sama Jessica?

BANGKAPOS.COM -- Vishal Singh mengunggah fotonya diatas ranjang.

Kabar kedekatan Jessica Iskandar dan aktor India, Vishal Singh, semakin santer terdengar.

Baca: Tak Malu, Kim Kardashian Nekad Tampil Tanpa Sehelai Benang di Atas Pohon seperti Tarzan

Baca: Astaga, Putri Sulung Prisiden RI ke-4, Alissa Wahid Diejek Anak Si Buta, Begini Komentar Netizen

Meski mereka belum benar-benar berpacaran, namun Vishal tak ragu untuk mengunggah kedekatannya dengan Jedar.

Beberapa hari yang lalu Jessica dan Vishal Singh melakukan liburan ke Bali.

Liburan kali ini, wanita yang akrab disapa Jedar itu ditemani sang buah hati, El Barack Alexander.

Melalui akun media sosial Instagram @vishal.singh786, ia mengunggah momen bahagianya tersebut.

Baca: Edan, Baru Saja Ariel Tatum Aktifkan Komentar Langsung Dituduh Pelacur, Balasannya Sungguh Menohok

"Just you and me @inijedar," tulisnya