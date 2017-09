Sempat Heboh Satu Ranjang Bareng Jessica? Vishal Telanjang Dada Beginian dengan Cewek Lain

BANGKAPOS.COM - Kabar kedekatan Vishal Singh dengan janda cantik, Jessica Iskandar semakin heboh di jagat maya.

Meski banyak meragukan hubungan mereka berdua, tapi masih saja banyak yang kepo.

Warganet terus mengulik sejauh mana hubungan ibu El Barack Alexander itu dengan pria ganteng asal India tersebut.

Apalagi Vishal Singh sering muncul di televisi Indonesia.

Namun, ada yang menduga hubungan Vishal dan Jessica hanya setingan belaka alias gimmick.

Apalagi, Jessica Iskandar sebagai salah satu pemain di acara Pesbukers ANTV.

Baca: Derita Janda Muda, Digerogoti Kanker hingga Tumbuh Belatung, Rumah Sakit Cuma Bisa Begini

Beberapa waktu lalu, netizen heboh soal foto liburan di Bali antara Vishal dan Jedar.

Bahkan, akun Instagram @vishal.singh786 yang memposting momen tersebut.

Just you and me @inijedar, tulis Vishal.