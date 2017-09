Tak Disangka Begini Balasan Kiper Filipina untuk Netizen Indonesia

BANGKAPOS.COM - Kiper Filipina menanggapi dukungan yang telah diberikan oleh netizen Indonesia lewat akun media sosial instagram.

Pertahanan Timnas Filipina benar-benar digempur oleh tim asuhan Indra Sjafri.

Tak main-main, Timnas U-19 Indonesia menyapu bersih skor 9-0 saat melawan Filipina dalam ajang Piala AFF U-18 2017, Kamis (7/9/2017).

Kiper Filipina tak kuat ketika sudah tujuh kali gawangnya di bobol oleh skuat Garuda Nusantara.

Quincy Kammeraad lantas melakukan hal konyol dengan menarik kaki kanan Feby Eka Putra.

Melihat hal tersebut wasit tak tinggal diam.

Kammeraad dikenai kartu merah karena telah melakukan pelanggaran.

Sesaat kemudian pemain dengan nomor punggung 1 itu melepas sarung tangan dan jerseynya sambil berjalan keluar lapangan.

Emosi dan kesedihan bercampur menjadi satu sehingga Quincy Kammeraad tak kuasa menahan tangis.

Aliran simpati pun mengalir lewat kolom komentar instagram @quincykammeraad.

Kolom komentar sang kiper dipenuhi tagar #respectfromindonesia atau respek dari Indonesia dan ucapan-ucapan seperti Keep Strong dan Never Give up.

Melalui instastory instagram, Quincy Kammeraad menanggapi dukungan dari netizen.

"Terimakasih atas semua dukungannya," ujar Kammeraad.