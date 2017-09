Kartu Antrean CPNS Kemenkumham Masih Sulit Dicetak, Coba Tips Sederhana Pria Ini

BANGKAPOS.COM - Hingga saat ini situs cpns.kemenkumham.go.id sulit diakses, seorang pria yang sukses cetak kartu antrian banjir pertanyaan netizen dan ia bagi tipsnya, Jumat (8/9/2017).

Ratusan ribu orang diperkirakan mendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.

Melalui akun Twitter resmi, Kemenkumham RI melaporkan kalau batas waktu cetak kartu antrian dibatasi hingga pukul 23.59 WIB pada Senin (11/9/2017) nanti.

Padahal banyak yang belum berhasil untuk melakukan pencetakan kartu antrian.

Boro-boro cetak kartu untuk membuka websitenya saja kesulitan.

Ratusan ribu bahkan jutaan orang mengakses dan berupaya untuk mencetak kartu antrian untuk registrasi guna mengikuti seleksi CPNS Kemenkumham.

Seperti diketahui setelah pendaftar dinyatakan lulus administrasi, pelamar harus mencetak kartu peserta ujian.

Para pelamar dipersilakan membuka laman cpns.kemenkumham.go.id untuk registrasi hingga cetak kartu ujian.

Di situs tersebut juga memuat nomor absensi, jadwal lokasi dan tempat dilakukannya seleksi kompetensi dasar.

Nah hingga berita ini diturunkan situs cpns.kemenkumham.go.id tak bisa diakses.

Redaksi TribunWow.com juga mencoba membuka situs cpns.kemenkumham.go.id tetap saja tak bisa diakses.

Untuk Chrome muncul tulisan:

This site can’t be reached

cpns.kemenkumham.go.id took too long to respond.

Search Google for cpns kemenkumham go id

ERR_CONNECTION_TIMED_OUT

Sementara untuk Mozilla Firefox:

The connection has timed out

The server at cpns.kemenkumham.go.id is taking too long to respond.

The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments.

If you are unable to load any pages, check your computer’s network connection.

If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that Firefox is permitted to access the Web.

~~~

Ditengarai server situs cpns.kemenkumham.go.id down karena saking banyaknya orang yang mengakses secara bersamaan.

Tips orang yang berhasil cetak kartu

Melalui postingan sebuah Twitter Kemenkumham banyak yang mengeluhkan gagal mencetak kartu antrian untuk pelayanan registrasi di lokasi yang telah ditentukan.

Ada juga yang berhasil dan menunjukkan kartu mereka melalui tautan postingan tersebut.

Netizen ini pun langsung banjir pertanyaan dari netizen lain yang masih kesulitan untuk mencetak kartu antrian.

Netizen itu bernama Wildan Abdurrahman.

Wildan lalu diserbu peserta lain yang masih kebingungan karena masih gagal untuk cetak kartu antrian agar bisa melakukan registrasi di lokasi yang telah ditentukan.

Berikut tips yang disampaikan Wildan kepada netizen lainnya melalui tweet di tautan tersebut.

"Teteh masuk ke http://cpns.kemenkumham.go.id dulu,nanti kalo gk down sistemnya ada pilihan cetak kartu informasi dan antrian."

"Harus dari http://cpns.kemenkumham.go.id teh bener,tp ya harus sabar."

Wildan menyarankan agar peserta mencari waktu yang sekiranya tak banyak orang mengakses.

Wildan menjadi seorang yang berhasil mengakses dan mencetak kartu antrian, sementara banyak yang lain mengeluhkan gagal.

Banyak yang sudah melakukan seperti saran Wildan tapi masih gagal, mulai mengaksis pada dini hari, pagi, dubuh lebih dari jam 12 malam dan lain-lain tapi situs cpns.kemenkumham.go.id belum bisa diakses.

Selain Wildan ada juga yang berhasil dan menunjukkan keberhasilannya dengan foto kartu antrian.

Ia juga mengatakan kalau yang ia lakukan adalah begadang.

Sebagian besar mengharap agar situs cpns.kemenkumham.go.id bisa segera diakses. (TribunWow.com/Rimawan Prasetiyo)