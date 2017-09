Baru Terungkap, Begini Perlakuan Laudya Cynthia Bella pada Anak Engku Emran! Ini Videonya

BANGKAPOS.COM - Tak banyak yang tahu kalau pasangan Laudya Cynthia Bella dan Engku Emran membuat foto dan video prawedding.

Sama seperti pasangan lainnya, di momen bahagia mereka, keduanya juga membuat dokumentasi jelang pernikahan.

Bedanya dengan pasangan yang lain, Bella dan Emran melakukannya bertiga, bersama anak mereka, Engku Aleesya.

Behind the scene sesi pemotretan mereka itu diabadikan oleh stylish Bella, Alva Susilo.

Engku Emran bersama istrinya, Laudya Cynthia Bella (Instagram)

Di video itu juga, terlihat bagaimana perlakuan Bella pada anak tirinya, di belakang Engku Emran.

Video itu diposting oleh Alva, Sabtu (9/9/2017).

Ia juga menuliskan keterangan foto yang panjang :

Last month, I went on a trip with Bella & Abang for a pre wedding photo and video shoot.

Back then I just met Abang and Aleesya. We spent a wonderful time and I can tell from the way Abang treats Bella, the way they look at each other and they was Abang treated Bella's family and friends that he is the one.