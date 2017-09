Mutasi 110 PNS, Bupati Sebut Pelantikan Berdasarkan Persetujuan Mendagri

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Bupati Bangka H Tarmizi Saat bersama Wakil Bupati Bangka Rustamsyah kembali merombak kabinetnya, Sabtu (9/9/2017) di ruang Rapat Bangka Bermartabat di Kantor Bupati Bangka.

Sebanyak 109 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkab Bangka ditambah satu PNS Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka dengan total 110 PNS dilantik oleh bupati yang disaksikan Sekda Bangka H Fery Insani, para asisten, staf ahli bupati, kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka dan tamu undangan lainnya.

Pada pelantikan kali ini, Tarmizi melantik Chairil Anwar yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Kepala Dinas Pekerjaan Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka.

Padahal sebelumnya jabatan ini sudah hampir satu tahun kosong sejak 12 April 2017 dilantiknya M Jumani sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan kemudian pada tanggal 2 Januari 2017 dilantik kembali sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka.

Selain itu juga bupati kembali melantik empat camat yakni Hismundar sebagaiCamat Mendobarat, H Zulfakar sebagai Camat Bakam, M Nursi sebagai Camat Puding Besar dan Rismy Wira Madonna sebagai Camat Merawang mengantikan Kusyono Aditama, Sekretaris Satpol PP.

Bahkan bupati memutasi Kabag Humas dan Protokol Boy Yandra sebagai Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, KBPP, Perlindungan Anak Kabupaten Bangka yang digantikan oleh Hj Encik Manah.

Bupati Bangka H Tarmizi Saat mengatakan, pelantikan PNS ini merupakan pelantikan terakhir kecuali ada hal-hal yang sangat prinsip. Menurutnya pelantikan PNS ini mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Jadi panjang sejarahnya mutasi ke depan. Undang-undang baru menyebutkan bupati mencalonkan atau tidak sebagai bupati lagi tidak boleh melaksanakan mutasi hampir satu tahun atau 10 bulan menjelang pilkada dan enam bulan setelah pilkada. Kita melaksanakan dan taat pada aturan yang ada," jelas Tarmizi.

Diakuinya pelantikan ini adalah pejabat pimpinan tinggi, administrator dan mengawas di lingkungan Kabupaten Bangka. Mutasi ini hal yang luar biasa dan sangat panjang dimana sebetulnya sudah dipersiapkan cukup lama namun karena kesibukan dan koordinasi dengan pemerintah pusat maka pelantikan PNS baru bisa dilaksanakan sekarang.

"Keputusan yang kita buat cukup lama bulan Juli mutasi ini tidak bisa dilaksanakan untuk dilaksanakan pelantikan. Dengan Keputusan Bupati Bangka Nomor 118.45/114 BKPSDM/2011 tanggal 7 Agustus 2017 sebelum batas waktu sesuai Keputusan KPU," kata Tarmizi.

Dijelaskannya, berdasarkan UU No 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti UU No 1 Tahun 2012 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota menjadi UU Pasal 71 ayat 2, bupati di larang melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon bupati sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri.

"Maka kita menguruskan kementerian sana semuanya pelantikan hari ini sudah persetujuan menteri dimana ada dua tidak disetujui yakni KUPT kecamatan karena belum ada aturannya. Saya minta melalui persetujuan menteri pelantikan pada hari ini kita bahas bersama baperjakat sangat melelahkan tiga kali sampai malam hari lebaran masih dibahas. Dengan tim Ditjen Bangda Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Agustus terbit lah surat persetujuan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 September perihal pergantian pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka," ungkap Tarmizi.