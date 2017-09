PLN Babel Sabet Penghargaan Nusantara CSR Awards 2017

BANGKAPOS.COM--PLN Wilayah Bangka Belitung kembali menyabet penghargaan Nusantara CSR Awards 2017 dalam kategori Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat dengan program Merajut Asa Pendidikan Desa Nelayan.

Bertempat di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu (6/9), Penghargaan diserahkan oleh Chairman The La Tofi School of CSR La Tofi dan Senior Advisor The La Tofi School of CSR Hamdan Zoelva kepada Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka.

General Manager PLN Wilayah Bangka Belitung, Susiana Mutia mengatakan pencapaian ini sebagai bentuk upaya perusahaan meningkatkan kualitas hidup masyarakat

"Pencapaian ini adalah buah dari komitmen kami untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik," ujarnya.

"Ke depan kami akan terus menyalurkan program-progman CSR yang dapat memberi nilai tambah dan memberdayakan masyarakat," Imbuh Susi.

Sementara itu, Chairmant The La Tofi School of CSR La Tofi menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan hanya kepada perusahaan terbaik yang berbisnis dengan memperhatikan program CSR agar menjadi perusahaan yang memenuhi harapan masyarakat dan lingkungan sekitar.

"CSR merupakan cara untuk mengurangi dampak negatif untuk perusahaan. Hal ini memberatkan perusahaan namun dapat menjadi investasi yang memiliki dampak positif untuk jangka panjang dan sebagai tanggung jawab sosial dari perusahaan," pungkasnya.

Pada ajang tersebut PT PLN (Persero) berhasil menyapu bersih seluruh kategori penghargaan yang diraih oleh unit PLN lainnya, antar lain:

1. Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat : •Semangat Belajar dari Gunung Suling (PLN Transmisi Jawa Bagian Tengah), •Merajut Asa Pendidikan Desa Nelayan (PLN Wilayah Bangka Belitung), •Semangat Belajar Anak Bangsal (PLN Wilayah NTB).

2. Peningkatan Ekonomi Masyarakat (start-up ekonomi kreatif ) : •Desa Wisata Pandansari (PLN Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta), •KU BALI KOPI (PLN Pusat Penyaluran dan Pengaturan Beban Sumatera)

3.Peningkatan Mutu Kesehatan Masyarakat : Jembatan Kehidupan di Ende (PLN UIP Nusa Tenggara), •Jamban Sehat Bebas Penyakit (PLN Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta)