Rio Haryanto Ikut Belitong Triathlon 2017, Kamu Berhasil Rio!

Laporan Wartawan Pos Belitung, Novita

BANGKAPOS.COM, BELITUNG -- SOSOK Rio Haryanto sudah tidak asing dalam dunia olahraga Indonesia, bahkan internasional. Tentu saja karena prestasinya sebagai pebalap formula satu (F1).

Tapi bagaimana jika Rio menjajal cabang olahraga lain? Nah, itu Rio lakukan di Belitung melalui keikutsertaannya dalam Belitong Triathlon 2017.

Dia mengikuti triathlon kategori Olympic Distance. Peserta kategori ini diawali berenang 1500 meter di Pantai Tanjungkelayang, dilanjutkan bersepeda sejauh 40 kilometer dan lari 10 kilometer. Ternyata Rio mampu menyelesaikan tiga jenis olahraga tersebut.

"You did it man! You did it! (Kamu berhasil Rio! Kamu berhasil! --red)," teriak lelaki bule pelatih Rio memberikan semangat ketika Rio masuk garis finish.

Tak hanya pelatihnya yang memberikan semangat kepada pebalap berkulit putih ini. Warga yang menyaksikannya pun ikut memberikan semangat saat Rio memulai lomba.

"Bang Rio semangaaat!" teriak seorang warga.

Ditemui Pos Belitung usai lomba, Rio mengatakan dirinya mengikuti Belitong Triathlon 2017 karena diriya memang suka olahraga renang, sepeda dan juga lari. Malah sebenarnya Rio ingin mencoba triathlon dari dulu, namun terbentur waktu dan jadwal kegiatannya yang cukup padat.

"Kali ini waktunya agak longgar. Ya sekalian saya belum pernah ke Belitung. Lihat pantai, lihat kultur di sini dan ikut event ini," kata Rio.

Sebagai pebalap F1 yang terbiasa di sirkuit, Rio mengakui ada perbedaan saat dia mengikuti triathlon. Menurutnya triathlon jauh lebih berat baginya dibandingkan balap F1.

"Kalau ini jauh lebih berat ya bagi saya, karena saya belum terlalu terbiasa untuk renang, sepeda dan lari. Pernah ikut lomba waktu kecil. Ini yang kedua saya ikut triathlon," ucapnya.

Berikut ini foto-foto Rio Haryanto saat mengikuti lomba Belitong Triathlon 2017. (*)