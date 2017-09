Honda Motosport Show Hibur Masyarakat Pangkalpinang

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Honda kembali menggelar hiburan untuk masyarakat di Alun-alun Taman Merdeka Pangkalpinang, Minggu (10/9/2017).

Acara bertajuk Honda Motosport Show yang berlangsung mulai pukul 15.00-23.00 WIB, diikuti sejumlah komunitas otomotif antara lain, BSC, Scubang, CBC, Jupiter Club, R 15, SHC, dan Abok.

Honda motosport show bertujuan memperkenalkan sepeda motor sport produksi Honda seperti All New CBR 150, All New CB 150, All New Sonic150 serta CBR 250 special edition Kabuki.

Pada agenda kali ini, Honda tidak hanya mengundang komunitas dari otomotif, tapi juga non otomotif.

Komunitas non otomotif, di antaranya Bascom (Bangkabelitung Scaper Community), pecinta alam Ranting Merah, pecinta reptil Perbak, Multicopter Babel, Markoka Vape Bangka, Master Archery Club, Alena Photographs, dan Mulobis.

Honda menggelar hiburan bertajuk 'Honda Motosport Show' untuk masyarakat di Alun-alun Taman Merdeka Pangkalpinang, Minggu (10/9/2017). (Istimewa)

Komunitas tersebut diberikan stand untuk mendisplay property yang mereka miliki.

Selain itu, masing-masing komunitas juga memperkenalkan komunitas mereka pada saat puncak acara.

Selain serangkaian acara bersama komunitas, Honda juga menyiapkan kompetisi sporty dance, kompetisi modifikasi motor sport, kompetisi fotographer dan kompetisi acoustic.

Acara pada malam tersebut meriah dan sukses dibawakan oleh MC yang sudah melekat dengan image Hondam Sansanzo dan Ica.

Honda menyediakan wadah bagi semua komunitas di Bangka Belitung agar eksistensinnya terus terjaga.