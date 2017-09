Sembuh, Titisan Evan Dimas di Timnas U-19 Indonesia Ini Bakal Turun Lawan Vietnam

Duel pemain timnas Indonesia U-19, gelandang Witan Sulaiman (kiri), dengan gelandang Skotlandia U-20, Iain Wilson (kanan), dalam laga kedua tim pada laga pamungkas Grup C Toulon Tournament 2017 di Jules Ladoumegue, Vitrolles, Prancis, Selasa (6/6/2017).

BANGKAPOS.COM - Witan Sulaiman disebut-sebut memiliki peran seperti Evan Dimas.

Titisan Evan Dimas itu sempat menderita penyakit demam yang membuatnya harus absen melawan Myanmar dan Filipina di Piala AFF U-18.

Selain itu, Witan Sulaiman juga menjadi bahan pembicaraan oleh media asing karena penampilannya di Turnamen Toulon 2017 beberapa waktu yang lalu.

Kondisi Witan Sulaiman yang sakit tentunya menjadi pusat perhatian publik, salah satunya netizen.

"Kak Witan yang semangat ya," tulis akun @rorose_a

"Get well soon bosku," tulis akun @abdul_rhmn11

"Cepet sembuh witannn, biar lusa bisa main," tulis akun @sofiakinan

"Syafakillah. Semoga cepat sembuh @witansulaiman_

"Sudah sembuh melum bro?" tulis akun @rangginting

"Bang kok gak maenkemarin? @witansulaiman_," tulis akun @juanrianda_