Sosok Wanita Ini yang Jadi Sorotan Ketika Laudya Cynthia Bella Unggah Foto Usai Menikah

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Bunga-bunga pernikahan tengah bermekaran di sekeliling pasangan pengantin baru, Laudya Cynthia Bella dan Engku Emran.

Hal itu terlihat dari unggahan-unggahan foto yang diposting oleh pasangan tersebut setelah mereka meresmikan hubungan dalam ikatan perkawinan.

Laudya Cynthia Bella, misalnya, mengunggah foto kebahagiaannya bersama putri semata wayang Engku Emran, Engku Aleesya, dalam postingan terbarunya.

Di statusnya, Laudya Cynthia Bella mengekspresikan rasa cintanya kepada Engku Emran.

Laudya Cynthia Bella juga berterima kasih kepada Allah atas 'harta' tak ternilai yang diberikan berupa seorang anak bernama Aleesya.

"I love him with all my heart. And in return, Allah gave me a priceless treasure. 'Aleesya' #BAE," tulis Engku Emran.

Foto tersebut menuai perhatian para netizen.

Bukan Laudya Cynthia Bella, melainkan Aleesya yang menyita perhatian para netizen tersebut.

Mereka memuji kecantikan buah hati Engku Emran dari pernikahan sebelumnya dengan artis terkenal asal Malaysia, Erra Fazira.

Banyak netizen yang bilang paras Aleesya seperti aktris cantik Indonesia, Chelsea Islan.