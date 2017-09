Susahnya Engku Emran Saat Minta Izin Pada Putrinya Untuk Menikahi Laudya Cynthia Bella

BANGKAPOS.COM – Pengusaha asal Malaysia, Engku Emran, resmi menikahi artis Laudya Cynthia Bella, pada 8 September 2017 lalu.

Lima bulan berkenalan, dirasa cukup untuk Bella dan Emran untuk akhirnya melangkah ke pelaminan.

Nyatanya, Bella juga tak keberatan dengan status Emran yang sudah pernah menikah alias duda, dan memiliki seorang anak.

Jika untuk Bella, dia harus meminta izin serta restu kepada kedua orangtua dan keluarganyanya.

Baca: Mewahnya Mas Kawin Sederet Selebriti Indonesia yang Menikah dengan Pria Malaysia

Lain lagi bagi Emran, selain kepada orangtua, mantan suami artis Malaysia Erra Fazira itu, juga harus meminta izin dan restu kepada putrinya, Engku Aleesya.

Rupanya, proses meminta izin kepada putri semata wayangnya itu, dirasakan sebagai momen paling berat bagi Emran.

Setelah Emran membagikan momen romantisnya bersama Bella melalui akun media sosialnya, kini Emran membagikan momen emosionalnya bersama sang anak.

Dalam unggahannya, Emran mencurahkan isi hatinya, betapa susahnya menjelaskan jika ia harus menikah lagi dengan perempuan lain yang bukan ibunda kandung Aleesya.

“One of the toughest moments of my fatherhood. Having to explain to Aleesya why i need someone to take care of me. #preweddingvideo,” tulis Emran seperti dikutip oleh Grid.ID, Minggu (10/9/2017).