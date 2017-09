Roro Fitria Mesra-mesraan Sama Pria Bule

BANGKAPOS.COM - Roro Fitria diketahui tengah bersama dengan seorang pria.

Tampaknya ia tengah berada di sebuah acara pesta.

Roro Fitria tampak cantik mengenakan gaun berwarna merah.

Sementara itu, seorang pria bule tampak menemani seleb yang seringkali mengadakan ritual kejawen tersebut.

Pria tinggi itu mengenakan baju formal warna hitam.

Melansir akun instagram @lambenyinyir, Roro Fitria tampak merekam pria tersebut.

"Hi my boy, hi my boy," ujarnya agar pria tampan tersebut menatap ke arah kamera.

Namun ternyata, warga net malah menyindir dan salah fokus suara Roro Fitria.

@chaying_wong13: Mngkin itu persembahan buat yg ratu kidul

@isyavika: Susuknya manjur ya

@fahtiaar: Aduh jijik bgt denger suaranya

@chusnul_henna_lumajang: Geli suaranya (emoji)

@mentariaprilliya: Suaranya emang gitu apa gimana sih? (emoji)

@nxblade: suaranya bikin sakit

@dindayuliandasr: Salfok ama suaranya macem tikus kejempet pintu dah (emoji) (TribunWow.com/Alya Iqlima)