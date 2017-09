Empat Persen Penduduk Pangkalpinang Belum Miliki Akte Kelahiran

Laporan wartawan Bangka Pos, Zulkodri



BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Hingga saat ini. Penduduk Pangkalpinang yang baru memiliki Akte kelahiran baru mencapai 96 persen.

Sisanya empat persen belum memiliki akte dengan berbagai alasan.

Kepala Disdukcapil Kota Pangkalpinang, Armada kepada bangkapos.com, Rabu ( 13/09/2017) mengatakan pembuatan dokumen kependudukan untuk bayi yang baru lahir pihaknya menerapkan sistem pelayanan Three In One.

Artinya setiap satu bayi yang lahir di Pangkalpinang akan mendapat tiga dokumen kependudukan langsung, yakni mulai dari Akte kelahiran, Kartu Identitas Anak hingga Kartu Keluarga yang baru.

" Membuat Akte ini, tidak perlu waktu lama, apabila semua persyaratan lengkap, dalam satu hari bisa selesai. Hanya saja terkadang orang tua, setelah satu minggu bayi lahir baru mau mengurus dokumennya, ada juga yang dua minggu, dua bulan bahkan sampai tahunan," ucapnya.

Menurut Armada angka empat persen penduduk yang belum memiliki akte kelahiran bisa disebabkan berbagai macam kendala, mulai dari belum sempat, merasa belum perlu serta mungkin anak yang lahir akibat pernikahan siri.

" Sejauh ini, persepsi masyarakat membuat akte kelahiran itu, sulit dan ribet. Padahal kenyataan tidak seribet atau sesulit yang mereka bayangkan. Dalam satu hari bisa selesai, kalau semua administrasi san perayaratannya lengkap," ujar Armada.(*)