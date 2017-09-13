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LIVE STREAMING Liverpool Vs Sevilla, Klik di Sini

Tergabung di Grup E, Liverpool menjamu Sevilla lebih dulu di Anfield, Kamis (14/9/2017) dini hari WIB. Pertemuan kedua akan digelar November mendatang

LIVE STREAMING Liverpool Vs Sevilla, Klik di Sini
OLLY GREENWOOD / AFP
Penyerang sayap Liverpool, Mohamed Salah (kedua dari kanan, depan), dikelilingi rekan setim seusai menjebol gawang Watford dalam laga Liga Inggris di Vicarage Road, 12 Agustus 2017. 

BANGKAPOS.COM -- Tergabung di Grup E, Liverpool menjamu Sevilla lebih dulu di Anfield, Kamis (14/9/2017) dini hari WIB. Pertemuan kedua akan digelar November mendatang.

Pertandingan Liverpool v Sevilla merupakan ulangan final Liga Europa musim 2015/2016. Ketika itu, Liverpool dikalahkan Sevila 1-3 di St. Jakobs-Park, Basel.

Klopp menegaskan, Liverpool yang sekarang sudah jauh lebih kuat. Meski kekalahan di Basel sulit dilupakan, The Reds diminta bangkit.

Susunan Pemain

Liverpool: Mignolet; Alexander-Arnold, Matip, Klavan, Moreno; Henderson, Can, Wijnaldum; Salah, Mane, Firmino

Sevilla: Rico, Mercardo, Lenglet, Kjaer, Escudero, Pizarro, Navas, Ganso, Krohn-Dehi, Correa, Yedder

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Klik di Sini Liverpool vs Sevilla

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Penulis: teddymalaka
Editor: teddymalaka
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