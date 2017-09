Honda Motor Show Sukses Hibur Masyarakat Lubuk Lingkuk

BANGKAPOS.COM--Setelah sukses menggelar even ber tag line No Guts No glory No legend No story di Alun-alun taman Merdeka Pangkalpinang (9/9/2017) lalu, Main Dealer Honda PT Asia Surya Perkasa kembali menggelar even serupa di Kabupaten Bangka Tengah.

Kali ini even bertajuk Bangka Tengah Honda Motor Show digelar di bumi Selawang Segantang di Lapangan Sepak Bola Lubuk Lingkuk kecamatan Lubuk Besar.

Even yang berlangsung Jumat (15/9/2017) sejak pukul 13.00 hingga pukul 22.00 WIB itu tak hanya dihadiri masyarakat umum saja tetapi juga dihadiri Bupati Bangka Tengah Ibnu Saleh.

Honda Motosport Show (Ist)

Even ini sendiri sengaja digelar pihak Honda untuk memberikan hiburan kepada masyarakat serta pengenalan product motor sport dari honda seperti All new cbr150, all new sonic 150 All New CB150 serta All New CBR250.

Masyarakat Lubuk Lingkuk sangat antusias mengikuti kegiatan yang di persembahkan oleh Honda.

Pada kesempatan tersebut, Honda memberikan penawaran special kepada konsument setia honda yang datang ke acara yaitu service ekonomis khusus Honda.

Adapun promo khusus motor sport honda bulan ini cukup bayar 1juta an sudah bisa bawa pulang motor sport honda.

Tidak hanya promo sales motor, untuk apparel dan sparepart genuine Honda up diskon hingga 50%* .

Event ini sengaja di buat khusus untuk warga masyarakat desa Lubuk Lingkuk Bangka Tengah yang hampir rata-ratamasyarakatnya mengunakan Sepeda motor Honda.

Acara ini didukung oleh perangkat desa Lubuk Lingkuk hingga acara dapat terlaksana.

Ini merupakan synergi Honda dengan Tag line nya Satu HATI bersama pihak pemerintah serta perangkat desa dalam membangun bersama Bangka Belitung.(*)