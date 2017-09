Ada Demo Masak Makanan Jepang di Education Expo 2017

Laporan wartawan Bangka Pos, Ardhina Trisila Sakti

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dari 22 peserta lembaga perguruan tinggi yang mengikuti Education Expo 2017, Sabtu (16/9) di SMA Santo Yosef Pangkalpinang. Universitas Bunda Mulia (UBM) tak hanya memberikan informasi melalui brosur kepada siswa.

Dua mahasiswa semester tujuh jurusan hospitality pariwisata UBM turut unjuk keterampilan melalui demo masak makanan khas Jepang.

Makanan Jepang seperti Chickhen Caesar Wrap, Sushi With Chicken, carrot, cucumber and egg tampil di meja saat beberapa siswa memenuhi stand Universitas Bunda Mulia.

Berbagai penjelasan diberikan oleh mahasiswa UBM, Ferliana (21) mengatakan demo masak ini bertujuan agar siswa memiliki bayangan jurusan yang akan menjadi pilihan mereka.

"Kebanyakan tanya kalau gak bisa masak, bisa jadi chef gak? Atau tanya jurusan ini butuh pakai bahasa inggris gak? Aku bilang ya semua bisa kalau dipelajari. Kita juga punya kelas bahasa Inggris," jelas Ferliana yang baru pertama datang mempromosikan lembaga pendidikannya di Bangka Belitung.

Tak hanya soal memberi informasi mengenai pelajaran yang akan ditekuni seorang mahasiswa jurusan hospitality pariwisata. Namun Ferliana juga memberikan informasi mengenai suka duka bergelut di bidang pariwisata.

"Sukanya kita bisa menggapai pekerjaan yang kita suka. Tapi dukanya karena kita jual jasa jadi semua pekerjaan gak selalu berjalan mulus. Harus kuat mental, welling to say sorry walau kita gak salah tapi tamu selalu benar," terangnya.