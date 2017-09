Astaga, Kapal Perang AS Ini Dibuat dari Baja Reruntuhan Gedung WTC, Alasannya Ingin Balas Dendam

Kapal perang USS New York

The Vintage News

BANGKAPOS.COM -- Gedung menara kembar World Trade Center (WTC) New York yang hancur akibat diserang teroris pada 11 September 2001 ternyata masih bisa didaur ulang.

Bahan yang didaur ulang adalah besi baja sebanyak 24 ton yang kemudian dijadikan bahan untuk memproduksi kapal perang.

Keputusan untuk memanfaatkan besi baja bekas tiang pancang WTC agar dibikin kapal perang diinstruksikan langsung oleh Gubernur New York tahun 2001 George E Pataki.

Pihak Angkatan Laut AS (US Navy) ternyata menyetujui keinginan Gubernur Pataki dan besi-besi baja dari reruntuhan WTC pun dikapalkan ke New Orleans untuk digarap menjadi kapal perang.

Jika sudah berujud kapal perang siap tempur, kapal perang yang dinamai USS New York itu akan ditugakan untuk memerangi aksi terorisme sekaligus melancarkan serangan balas dendam.

Perlu waktu sekitar tujuh tahun untuk membangun kapal perang USS New York yang dalam proses produksinya ditangani oleh industri kapal perang Northrop Grumman Ship System.

