Emak-emak Ngamuk Telanjangi Wanita Selingkuhan di Tengah Keramaian

BANGKAPOS.COM - Jangan pernah meremehkan kekuatan wanita paruh baya, terutama jika mereka berkelompok dan beraksi.

Beredar sebuah video yang menunjukkan sekumpulan ibu-ibu mengeroyok seorang wanita di depan publik tanpa ampun.

Dilansir dari Mirror, video yang merekam pengeroyokan tersebut menjadi viral dan ditonton lebih dari 1 juta kali.

Video dengan judul “when catching mistresses, your best friend come in handy” tersebut diambil di China.

Dalam video tersebut, si “perusak rumah tangga orang” disiksa tanpa ampun di depan banyak orang.

Korban "geng emak-emak" ini ternyata diketahui merupakan wanita idaman lain dari salah satu suami mereka.

Salah seorang suami dari sekumpulan ibu-ibu itu ketahuan memiliki hubungan gelap dengan wanita idaman lain dan mereka memutuskan untuk memberikan pelajaran padanya.

Selama wanita itu disiksa, beberapa orang yang lewat dan menyaksikan kejadian tersebut berusaha menolong korban dari ibu-ibu yang mengamuk, tapi kemarahan mereka tidak bisa dihentikan.

Sampai video berakhir, tampak pakaian wanita itu hampir terlepas seluruhnya karena ditarik dan dirobek oleh geng ibu-ibu tersebut.

Disebutkan dalam Mirror, perselingkuhan tidak dihitung sebagai kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman di China.

Hal itu kemudian membuat pasangan yang merasa dikhianati merasa harus menyelesaikan masalah semacam ini sendiri.

Ini videonya:

(Surya/Any Riaya Nikita)