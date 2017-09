Tika T2 Lama 'Menghilang', Ternyata Penyanyi Cantik Ini Muncul dengan Hijab

BANGKAPOS.COM - Masih ingat dengan penyanyi cantik yang satu ini?

Ya, dia adalah Tika Ramlan.

Lama menghilang dari layar kaca, penyanyi yang pernah tergabung dalam duo T2 tersebut kini muncul dengan penampilan dan wajah baru.

Kini, penyanyi bernama asli Kartika Yudia Ramlan tersebut sudah mantap mengenakan hijab.

Penampilan tersebut diunggah oleh Tika melalui akun jejaring sosial Instagram miliknya, @tika_ramlan, Rabu (20/9/2017) pagi.

Selain mengunggah foto, Tika juga menuliskan curahan hati seputar penampilan barunya tersebut.

Berikut tulisan Tika Ramlan:

This is my first day to share my picture with hijab.

Bismillahhh doain ya temen temen semua, semoga bukan cuma hijrahnya aja tapi bisa istiqomah dari segala yang akan datang menerpa.

Perlu beberapa tahun belakangan mantapin hati, mantapin tujuan dan niat.