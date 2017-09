Sampai ke Italia, Begini Gaya Pacaran Nikita Willy, Netizen Nyinyir Satu atau Dua Kamar Ya?

BANGKAPPOS.COM - Duh, hubungan Nikita Willy dan sang pacar makin awet aja nih!

Cewek cantik ini memang berpacaran dengan Indra Priawan Djokosoetono.

Keduanya sering memamerkan kemesraan di media sosial.

Yang bikin iri, pasangan ini kerap liburan ke luar negeri.

Seperti yang mereka lakukan kali ini.

Cewek kelahiran tahun 1994 ini liburan bersama sang pacar ke Italia.

Melalui akun Instagram @LambeLamis, memperlihatkan video kedua muda mudi itu sedang berada di Milan.

Mereka terlihat berjalan-jalan santai di kota tersebut.

Nikita terlihat menggenggam lengan pemuda yang merupakan anak bos perusahaan taksi Blue Bird itu.

'Good morning, we are strolling around.." katanya kearah kamera.