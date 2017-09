Semarak Honda Sport Motoshow di Parit Tiga

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Honda sukses menggelar Honda Sport Motoshow di Terminal Pasar, Kecamatan Paritiga, dari pukul 13.00 - 22.00 WIB, Sabtu (23/9).

Honda datang ke Bangka Barat Parit Tiga untuk memberikan hiburan serta pengenalan product motor sport dari Honda: All New CBR 150, All New Sonic 150 All New CB 150 serta All New CBR 250.

Masyarakat Kecamatan Parit Tiga sangat antusias mengikuti kegiatan yang dipersembahkan oleh Honda.

Selain itu Honda memberikan penawaran special kepada konsumen setia Honda yang datang ke acara yaitu service ekonomis khusus Honda.

Adapun promo khusus motor sport Honda bulan ini cukup bayar Rp 1 jutaan sudah bisa bawa pulang motor sport Honda.

Tidak hanya promo sales motor, untuk apparel dan sparepart genuine Honda up diskon hingga 50 persen.

Event ini sengaja dibuat khusus untuk warga masyarakat Parit Tiga yang hampir rata-rata masyarakat nya mengunakan sepeda motor Honda.

Acara ini dimeriahkan oleh Diego band di bawah komando mas Didi "Gondrong".

Acara ini sengaja Honda buat untuk menghibur masyarakat Parit Tiga.

Ini merupakan wujud ucapan terimakasih Honda kepada masyarakat Parit Tiga karena telah memilih Honda sebagai kendaraan setia yang menemani setiap harinya, inline dengan tag line nya Honda "One Heart" satu Hati bersama Honda dalam menemani cerita sepanjang hari. (*/ADV)