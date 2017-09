Pamer Foto Seksi dengan Dada Terbuka, Dewi Perssik dapat Ceramah, Sebelum Ajal Datang

BANGKAPOS.COM - Pedangdut Dewi Perssik kembali menjadi bahan perbincangan netter.

Kali ini bukan karena sensasi hubungannya dengan sejumlah pria.

Namun karena foto yang diunggah di akun Instagram pribadinya.

Dewi Perssik merupakan seorang pedangdut yang dikenal sering berpenampilan seksi.

Meski terkadang dirinya memakai pakaian tertutup, namun kesan seksi masih terus melekat pada dirinya.

Seperti dilansir TribunStyle.com dari akun Instagram Dewi Perssik, Sabtu (23/9/2017).

Dirinya mengunggah sebuah foto saat sedang menikmati liburan weekendnya.

Dengan menggunakan celana pendek yang memperlihatkan bagian pahanya, Depe terlihat begitu seksi.

Tak hanya itu saja, bajunya pun terlihat terbuka sehingga memperlihatkan bagian dadanya.

"life is only as good your mindset....hAppy weekend," tulis Dewi.