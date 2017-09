PT LIB Perbolehkan Babak Play Off Liga 2 Untuk Menambah Pemain

Laporan Wartawan Bangka Pos, Deddy Marjaya

TRIBUNNEWS.COM, BANGKA -- PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi Liga 2 Indonesia akhirnya memutuskan babak play off memperbolehkan 16 klub peserta untuk menambah pemain baru.

Babak play off dibagi dalam 4 group yang diisi masing-masing 4 tim dan hanya masing-masing juara group ditambah runerup terbaik atau 5 klub yang mendapatkan jatah bertahan di kompetisi musim depan.

Penambahan pemain ini dituangkan dalam surat dari PT LIB bernomor 324/LIB/X/2017 perihal Periode Pendaftaran. Pemain Baru (khusus) Babak Play Off Liga 2 2017 tertanggal 25 September 2017 yang ditandatangani Berlinton Siahaan Direktur Utama PT LIB.

"Benar hari ini kita sudah dapat surat pemberitahuan yang intinya klub peserta play off diperbolehkan mendaftarkan pemain baru," kata Mintra Jaya asisten Manajer PS Timah Babel, Senin (25/9/2017).

Dalam surat tersebut antara lain disebutkan diperbolehkannya penambahan pemain setelah berkoordinasi dengan PSSI.

Ada 3 poin dalam surat tersebut pertama pednaftaran pemain untuk babak play off Liga 2 2017 akan dimulai 2 Oktober hingga 11 Oktober 2017 yang dilakukan secara online dengan memperhatikan kuota pemain yang telah terdaftar di LIB dan ketentuan pencabutan pemain.

Kedua LIB memberikan kebijakan terkait status pemain yang akan didaftarkan ketentuan Article 5 FiFA Regulation On The Status and Tranfers Of Player-2016 Edition maka klub diperbolehkan melakukan pednaftaran terhadap pemain baru apabila pemain tersebut sebelumnya tidak terdaftar dan bermain untuk 2 klub yang bermain di Liga 2 2017.

Ketiga LIB menegaskan tidak ada pemutihan kartu kuning dan kartu merah dalam pelaksanaan babak play of Liga 2 2017 sehingga seluruh kartu kuning dan merah yang didapat oleh pemain dibabak pendahuluan masih melekat kepada pemain bersangkutan.

"Jadi jelas dalam surat pemberitahuan tersebut diperbolehkan menambah pemain dengan syarat sebelumnya pemain baru yang didaftarkan sebelumnya tidak terdaftar didua klub berbeda musim ini di Liga 2 maksudnya jika selama kompetis Liga 2 ia belum pernah ganti klub maka bisa didaftarkann," kata Mintra Jaya.