Raisa dan Hamish Daud Bulan Madu Gak Pulang-pulang

BANGKAPOS.COM - Setelah menikah pada 3 September 2017 lalu, Raisa dan Hamish Daud kini sedang berbulan madu ke Italia.

Mereka dikabarkan sudah berada di sana sejak Rabu (13/9/2017).

Kini setelah lebih dari 10 hari berlalu, Raisa dan Hamish sepertinya masih asyik berbulan madu di Italia. Ini terlihat dari Insta Story Raisa dan Hamish.

Minggu (24/9/2017) siang, Hamish pamer foto sedang berada di Positano, Amalfi Coast.

"Perfect weather for it," ujar Hamis.

instagram.com/hamishdw

Sedangkan Raisa melalui akun @raisa6690 membagikan sebuah foto Hamish, yang sedang berada di gua laut Green Cave di kepulauan Capri.

"Not a bad sight. Not a bad sight at all," tulis Raisa.

instagram.com/raisa6690

Bulan madu yang cukup lama antara Hamish dan Raisa membuat warganet tergelitik untuk berkomentar.

Mereka heran mengapa pasangan pengantin baru ini tak pulang-pulang.