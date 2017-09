Disebut-sebut Pindah Agama, Tiba-tiba Artis Ini Ngomel-ngomel Sindir Artis Lain yang Baru Ngetop

BANGKAPOS.COM - Bagi sebagian besar dari Anda mungkin kenal dengan artis cantik yang satu ini.

Wanita bernama Vicky Octriviani atau yang akrab disapa Vicky Zainal ini memulai debut di dunia hiburan dengan bermain sinetron.

Ia adalah kakak kandung dari Bunga Zainal.

Tampak pada foto itu ia memposting dirinya sedang membelakangi kamera.

Ia mengenakan baju terbuka sehingga bagian punggungnya terlihat.

Di pundaknya, tampak tato salib berukuran sedang menghiasi punggungnya.

Rambutnya dikuncir sehingga punggung dan lehernya terlihat jelas.

Baju diturunkan hampir sebatas pinggangnya.

Baca: 6 Fakta Terkait Bilal Tewas di Kolong Hutan Wisata Sungailiat, No 6 Nyesel Nggak Tolong Korban

"I know when to stop..