Honda Sport Motorshow Hibur Masyarakat Belinyu

Laporan Wartawan Bangka Pos, Iwan Satriawan

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Honda datang ke Bangka Induk Belinyu untuk memberikan hiburan serta pengenalan product motor sport terbaru dari honda seperti All new CBR150, All new sonic 150 All New CB150 serta All New CBR250, Rabu (27/9/2017) malam.

Acara yang dikemas dalam bentuk Honda Sport Motorshow digelar di Lapangan Bola Hijau Belinyu, sukses memberikan hiburan tersendiri bagi masyarakat Belinyu.

Sebelumnya Honda sukses dengan event ber tag line No Guts No glory No legend No story di Alun alun Taman Merdeka Pangkalpinang tanggal 9 September 2017, kemudian Bangka Tengah dilapangan Lubuk lingkuk 15 September 2017 , Bangka Barat di Parit Tiga Jebus 23 September 2017.

Honda Sport Motorshow2 (ist)

Dalam gelaran Honda Sport Motorshow yang dimulai dari jam 13.00-22.00 WIB di Belinyu tersebut, Honda juga membuat kompetisi khusus di yaitu Honda Sport Voice.

Masyarakat Belinyu sangat antusias mengikuti kompetisi tersebut dan tercatat 56 peserta telah mendaftar.

Selain itu Honda memberikan penawaran special kepada konsument setia honda yang datang ke acara yaitu service ekonomis khusus Honda.

Adapun promo khusus motor sport honda bulan ini cukup bayar 1jt an sudah bisa bawa pulang motor sport honda.

Tidak hanya promo sales motor, untuk apparel dan sparepart genuine Honda up diskon hingga 50%* .

Event ini sengaja di buat khusus untuk warga masyarakat Belinyu yang hampir rata-rata masyarakat nya mengunakan sepeda motor Honda.

Acara yang dimeriahkan penampilan Surya Music ini sengaja digelar Honda untuk menghibur masyarakat Belinyu serta ucapan trimakasih Honda kepada masyarakat Belinyu karena telah memilih honda sebagai kendaraan setia yang menemani setiap harinya.

Sesuai dengan Tag line nya honda "One Heart" satu Hati bersama Honda dalam menemani cerita sepanjang hari.(*)