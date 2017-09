IMT-GT Ajang Promosi Pariwisata Babel

PANGKALPINANG, BANGKA POS - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi tuan rumah IMT-GT (Indonesia, Malaysia, Thailand-Growth Triangle) 2017.

Selasa (26/9), bertempat di Novotel sejak pukul 09.00 hingga 13.00 dilakukan National Secretariat Meeting dan IMT-GT Joint Business Council (JBC) Meeting yang membahas kegiatan yang akan digelar hingga tanggal 29 September 2017.

Hadir dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari Indonesia Assitant Deputy Netty Muharni, Head of Division Tri Hidayatno, Head of Division Sukarman dan Head of Division Rina Utami S.

Dari Malaysia dihadiri oleh Director Regional Development Section, Economic Planning Unit Mr. Mothi A/L SK Kothandabhany, Deputy Director Economic Planning Unit Dr Suhana Bt. Md Saleh, Assistant Director Mr Mohammad Akhir B Abdul Rahman, EPU, Dato Shari Jahin, ASA, Wan Kamarul Faisal Bin Wan Kamardin, UPEN Perlis, Anuar Bin Abidin, UPEN Perlis, Dr Tan Away Besar.

Dari Thailand, Mrs Piyanuch Wuttisorn, Acting Senior Advisor, Mr Chirapat Chotipima, Plan and Policy Analyst, Senior Professional Level, NESDB, Ms Orachat Sungkhamanee, Plan and Policy Analyst Professional Level, NESDB, Ms. Ratthasapa Submuang, Plan and Policy Analyst Acting Professional Level NESDB dan Pawena Subhimaros, Minister of Foreign Affair.

Hadir juga dari Asian Development Bank (ADB) Gary Krishnan, Country Specialist, Regional Cooperation and Operations Coordination Division, Southeast Asia Division dan Sarah Cueno, Consultant, Regional.

Dan dari CIMT Mr Pairote Potivong Director, Mr Balamurugan Ratha Krishnan, Deputy Director, Ms Regina Pricilia, Deputy Director, Ms Robita Robinson Cimt Officer, Ms Hamiliana Ali, CIMT Officer.

Ketua Sekretariat Kegiatan IMT-GT Babel, Sudarman sekaligus Staf Kementerian Perekonomian RI mengatakan bahwa pertemuan yang digelar kemarin membahas agenda selanjutnya yang akan dilakukan dalam IMT-GT tersebut.

Di antaranya joint bussines council, working group, senior officer meeting gubernur dan acara puncaknya bersama dengan menteri.

“Untuk pertemuan dengan para menteri hari Jumat. Kalau hari ini baru National Secretariat Meeting dan JBC (Joint Business Council),” kata Sudarman kepada Bangka Pos Group, Selasa (26/9).