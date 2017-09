Corby, Bayi Prematur Berjuang dengan Kondisi Organ di Luar Perut. Begini Kondisinya Sekarang

BANGKAPOS.COM--Melihat senyum lebar di wajah Crosby Gebura, tampak bahwa batita ini memiliki semangat kehidupan yang membuatnya tetap bertahan sampai detik ini.

Diketahui Crosby menghabiskan waktu 19 bulan pertama hidupnya di rumah sakit sebagai pasien unit perawatan intensif neonatal terpanjang dalam sejarah Cleveland Clinic Children's.

Lahir tiga bulan lebih awal, Crosby yang lahir prematur tiba di dunia dengan kondisi cacat lahir langka yang meninggalkan beberapa organ tubuhnya di luar perutnya.

Sudah banyak operasi yang dilaluinya, hingga Crosby akhirnya diperbolehkan pulang, merayakan ulang tahunnya yang kedua dan belajar menjadi anak yang ‘istimewa’.

Banyak orang mengatakan bahwa bayi Crosby adalah bayi keajaiban.

Sang ayah Justin Gebura, 34 tahun menuturkan, di satu sisi ia menemukan kegembiraan menjadi orangtua dan mencoba untuk tidak khawatir dengan kondisi kesehatan sang anak.

Perjalanan medis yang panjang dimulai pada musim semi tahun 2015.

Kehamilan Courtney telah berkembang dengan normal saat USG pada usia kehamilan 12 minggu menunjukkan janin memiliki omphalocele, cacat dinding perut yang memengaruhi satu dari setiap 5.386 bayi yang lahir di AS, menurut Centers for Disease Control and Prevention.

Courtney diharapkan untuk menjalani masa kehamilan penuh, namun tiba-tiba ia harus melahirkan di saat 28 minggu kehamilannya.

Setelah beberapa hari istirahat di tempat tidur untuk mencoba memberi bayi waktu sebanyak mungkin untuk berkembang, ia melahirkan bayi laki-laki pada tanggal 21 September 2015 dengan berat berkisar 1.14 kilogram.