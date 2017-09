Perbasi Babel Cetak Pelatih dan Wasit Profesional

Laporan Wartawan Bangka Pos, Respi Leba

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Pengurus Provinsi Perbasi Babel menggelar pelatihan untuk 39 orang pelatih dan 20 orang wasit di Wisma Gemilang Sungailiat, Jumat (29/9).

Pelatihan yang akan berlangsung selama tiga hari mendatangkan Coach Youbel Sondakh dari klub satria muda Pertamina Jakarta dan Lukmanul Haqim Lubay ketua sub bidang perwasitan PP Perbasi.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bambang Patijaya selaku wakil ketua umum mewakili Ketua Umum Perbasi Babel.

"Pelatihan pelatih lisensi C dan penataran wasit lisensi C dan B2 yg merupakan program kerja Perbasi Babel Komisi 1. Terima kasih dan selamat datang kepada Coach Youbel Sondakh dari klub satria muda pertamina Jakarta dan pak Lukmanul Haqim Lubay ketua sub bidang perwasitan PP Perbasi, selamat datang juga kepada para peserta kepelatihan pelatih lisensi C dan penataran wasit lisensi C dan B2," sapa Bambang Patijaya kepada seluruh peserta.

Bambang menambahkan tujuan dari acara ini adalah untuk mencari pelatih baru yang berkualitas, berkarakter dan mempunyai attitude yang baik.

"Semoga kita dapat menghasilkan wasit yang mumpuni dan berkualitas," harap Bambang.

Ketua bidang Kepelatihan, Hengky Sugianto menjelas peserta yang mengikuti pelatihan pelatih sebanyak 39 orang dan wasit sebanyak 20 orang.

"Kita melakukan pelatih pelatih ini, dikarenakan selain mencari pelatih baru yang berkualitas, ke depannya, semua pelatih yang akan mendampingi pemain di klub dalam mengikuti suatu turnamen, minimal harus mempunyai lisensi C.

Semoga dengan adanya acara ini dapat membawa manfaat, kemajuan dan berguna bagi kemajuan perbasketan di Babel," ungkap Hengky.

Ketua Umum Perbasi Babel, Yusri Lestari mengungkapkan pelatihan pelatih dan wasit merupakan bagian dari target untuk memajukan olahraga basket di Babel.

"Semoga ke depan kita memiliki pelatih dan wasit yang profesional untuk mendukung kemajuan olahraga basket," harap Yusri Lestari.(*)