Sang Manajer Sudah Lama Merayu Dewi Perssik

BANGKAPOS.COM - Mantan istri Saipul Jamil, pendangdut Dewi Perssik dikabarkan akan meresmikan hubungan cintanya dengan Angga Wijaya

Dewi akan menikah untuk yang ketiga kalinya ini, dengan Angga yang merupakan manajernya sendiri.

Dewi Perssik telah mengklarifikasi kesalahpahaman berita mengenai pernikahannya.

Selain membahas tentang jumlah pernikahan dan gosip status nikah siri yang dialaminya, ternyata di media sosial perempuan yang akrab disapa Depe ini sering memamerkan kemesraannya.

Tak hanya dibuktikan dengan sejumlah foto mesra antara Angga dan Depe, melainkan juga kalimat-kalimat mesra yang dilontarkan keduanya.

Belum lama ini, Angga Wijaya menulis postingan yang membuat janda Aldi Taher itu meladeni kemesraannya.

Angga menyebut Depe adalah masa depannya.

Smepat terlihat di Insta Story Angga, dengan akun @anggawijaya88 ia beberapa kali mengungkapkan betapa sayangnya ia pada Dewi.

"You are my future @dewiperssikreal," tulis Angga pada akhir Juli lalu.