VIDEO: Kandang Kematian, Berendam di Dalam Akuarium Berisi Buaya Raksasa, Kamu Berani?

BANGKAPOS.COM -- Buaya merupakan binatang ganas yang bisa saja menyerang hewan bahkan manusia. Bagaimana jika ada wahana wisata yang menyajikan anda bisa berada dekat dengan buaya.

"Tag teman yang cukup berani untuk masuk ke dalam 'kandang kematian' dengan 18 kaki buaya di yang cove di Darwin, Australia," begitulah postingan yang World in HD di laman facebook.

Lihat video berikut ini:

Adakah yang berani? Tidak banyak yang berani.

Terkait postingan tersebut, banyak warganet yang mengecam dan menilai perbuatan tersebut sebuah kebodohan.

"Pathetic. A beautiful creature being kept in a tiny tank and teased to provide some idiots with an adrenalin rush. Wankers. (Menyedihkan. Makhluk cantik yang disimpan dalam sebuah tangki kecil dan menggoda untuk memberikan beberapa idiot dengan terburu-buru adrenalin. Wankers." tulis Michael Stewart.

"The guys in this video seem like complete idiots taunting the crocodile like that.. they wouldnt be taughtening it if they didnt have a cage protecting them...(Orang-orang dalam video ini tampak seperti idiot yang lengkap mengejek buaya seperti itu.. mereka tidak akan menjadi jika mereka tidak memiliki kandang melindungi mereka...)" tulis Ashleigh Bryant.

Bagaimana pendapat anda?

* Video Detik-detik Pawang Diterkam Buaya

BANGKAPOS.COM, KALTIM -- Pencarian terhadap korban terkaman buaya yang kedua terus dilakukan.