Awet Muda Masih Cetar Membahana, Siapa Sangka Tante Sandra Dewi Ini Sudah 50 Tahun

BANGKAPOS.COM -- Sebuah akun Instagram yang bernama Dennis Hadi (@dennishadii) mengunggah foto yang diakui bersama ibunya yang sedang berulang tahun yang ke-50.

Namun unggahan pria ini malah mendadak banyak dibicarakan netizen lantaran sang ibu terlihat seumuran dengan putranya itu.

Di dalam unggahan tersebut tampak perempuan berambut panjang memakai baju hijau sedang memegang kue ulang tahun yang diatasnya terdapat lilin angka 50.

Sedangkan Dennis Hadi berpose di sampingnya memakai kaos berwarna putih dengan mengacungkan jempol ke atas menghadap kamera.

Unggahan tersebut diberi keterangan oleh Dennis yang berisi:

"To my wonder woman: Selamat Ulang Tahun Ibu, terima kasih telah memberikan yang terbaik sebagai ibu yang hebat. Tetap cantik dan keren! Selalu mencintaimu !

#mamahadi #hadigenetics."

Diketahui perempuan yang disebut Mama Hadi tersebut bernama Puspa Dewi yang mempunyai akun Instagram bernama @puspadewihc.

Di dalam unggahan di akun Instagramnya, @puspadewihc, Puspa Dewi menulis bawah Dennis Hadi merupakan putra pertamanya dan putra yang paling muda bernama Alex Daniel Hadi (@alexdanielhadi).