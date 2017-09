Jusman Liu dan Yuliana Then Rayakan Hari Perkawinan Emas

Laporan Wartawan Bangka Pos, Fery Laskari

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Hari bahagia menyelimuti pasangan suami istri (Pasutri), Jusman Liu alias Liu Thian Jiu alias Ajiu dan Ny Yuliana Then alias Then Lan Jin.

Pasangan bos besar Tanjung Pesona Beach Resort Sungailiat Bangka ini, merayakan Pesta 'Perkawinan Emas" mereka, Sabtu (30/9/2017) malam.

Acara digelar di Dolphin Park Tanjung Pesona Beach Resort Sungailiat Bangka, mulai pukul 18.00 WIB hingga malam hari.

Pasangan ini didampingi anak-anak, Theresia AMd, Ir Thomas Jusman MM, Ir Then Jusnandar MM, Ir Then Yohannes MM MT, dr Trhen Suyanti MM, Then Yusnandi ST dan Then Yuswanto.

Para menantu, cucu dan sanak-saudara hadir merayakan pesta megah itu.

Sejumlah pejabat, tokoh, pengusaha dan berbagai kalangan diundang.

Mereka datang memberi salam dan ucapan selamat pada pasangan pengusaha pariwisata senior yang sedang berbahagia ini.

"Selamat pak..selamat bos ajiw, selamat Bu Yuliana, semoga bahagia," ucap para tamu undangan memberi salah hormat pada Jusman Liu alias Liu Thian Jiu alias Ajiu dan Ny Yuliana Then alias Then Lan Jin, Sabtu (30/9/2017) malam.

Yohannes, anak pasangan ini, mewakili keluarga kepada Bangka Pos Group, Sabtu (30/9/2017) malam, memastikan orangtuanya dan juga keluarga sedang berbahagia.

"Karena ini adalah acara 50 tahun pernikahan emas orangtua kami," kata Yohanes.

Sementara itu, kawasan sepadan pantai, tempat acara digelar dibanjiri pengunjung.

Acara digelar di alam terbuka, yang didisign menggunakan kerlap-kerlip penerangan.

Berbagai jenis hiburan dan santap malam disajikan untuk para undangan.

"Selamat merayakan ulang tahun pernikahan emas Bapak Jusman Liu dan Ibu Yuliana Then," ucap para undangan, silih berganti.(*)