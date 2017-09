Kapal Pendeteksi Rudal Tercanggih Milik AS Tinggalkan Jepang

Kapal pendeteksi radar rudal tercanggih AS, USNS Howard O Lorenzen buatan VT Halter Marine Pascagoula, Mississippi AS, diseremonikan 13 Agustus 2008 dan dioperasikan tahun 2014. Kapal dengan elektronika radar tercanggih aktif mendeteksi berbagai sinyal terutama rudal dengan sistem dinamakan Cobra King.

BANGKAPOS.COM, TOKYO - Kapal pelacak radar tercanggih AS untuk mendeteksi peluncuran rudal Korea Utara, USNS Howard O Lorenzen buatan VT Halter Marine Pascagoula, Mississippi AS telah meninggalkan pangkalan AL AS di Sasebo Nagasaki, Kamis (28/9/2017) sekitar pukul 17.28.

"Kapal berberat 12.642 ton telah meninggalkan Sasebo untuk misi militer lainnya," ungkap sumber Tribunnews.com, Jumat (29/9/2017).



Kapal yang tiba di Sasebo 25 September lalu itu dilengkapi dengan kemampuan untuk melacak rudal dengan menggunakan beberapa radar besar.

Misalnya pada bulan Juli 2017 lalu, tiga hari sebelum peluncuran rudak Korut, kapal ini telah mendeteksi, mengetahui akan adanya peluncuran rudal.

Demikian pula bulan Februari 2016 sehari sebelum peluncuran rudal Korut telah dapat dideteksi oleh kapal canggih ini.

"Kemungkinan kapal tersebut berlayar ke daerah Semenanjung Korea untuk mendeteksi kegiatan militer Korut lebih lanjut. Selain itu juga berfungsi sebagai kapal yang memasok amunisi persenjataan kapal tempur AS lainnya," ungkap pimpinan organisasi masyarakat sipil Jepang dari kelompok Rim Peace, Masato Shinozaki.