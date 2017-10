Foto Bareng Syahrini, Netizen Melongo Lihat 'Tonjolan' di Celana Dash Berlin

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Isu kedekatan Syahrini dengan Dash Berlin bukan barang baru. Keduanya kerap jalan berdua, bahkan digosipkan memiliki hubungan khusus.

Namun kali ini bukan karena hubungan keduanya, tetapi sebuah foto yang membuat warganet salah fokus.

Baru-baru ini, Dash Berlin kembali berkunjung ke Indonesia dan ditemani Syahrini.

Ia pun mengunggah fotonya bersama Syahrini di akun Instagram, Sabtu (30/9/2017).

"So happy when I'm in #Jakarta @princessyahrini is by my side #friends #support," tulisnya di caption instagram.

Postingan itu kemudian dicapture dan diunggah oleh akun Lambe Turah.

"syelamat siangg ..... artis siang ini bikin howtttt yes . . minceu jadi gagal fokus ," tulis Lambe Turah.

Namun bukan foto kemesraan yang disoroti warganet, tetapi sesuatu yang 'menonjol'. Apaan tuh?

Meskipun tak menyebutkan apa yang membuat Lambe Turah salah fokus, warganet langsung menyambar postingan tersebut.

akun ndhesiit menulis "Antenanya dashberlin," kemudian langsung dibalas akun nda.queens "Nungul".